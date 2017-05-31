В Доме журналиста открывается выставка самарской художницы Ольги Абраменковой «Крымский вояж — холст, этюдник, саквояж»

91

В экспозиции представлены работы двух выездных пленэров 2016 -2017 гг. На картинах запечатлены живописные крымские пейзажи, виды с веранды Дома творчества им. К. Коровина, уникальные уголки дачи Чехова в Гурзуфе, Массандровский дворец и многое другое.Яркие контрастные краски и неповторимое, с непрерывно меняющейся палитрой красок, море дарят теплое летнее настроение, сообщает пресс-служба Дома журналиста.