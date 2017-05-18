В Детской картинной галерее в Самаре пройдет Ночь музеев

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В Детской картинной галерее в Самаре пройдет Ночь музеевМероприятие состоится 20 мая с 12.00-20.00.Дети от 5-и до 12-и лет смогут принять самое активное участие в приключенческой игре по сказке «Конёк-горбунок».Для взрослых посетителей будет прочитана лекция с дегустацией «От нуля до 40 градусов (не по Цельсию)». На ней можно будет узнать об истории безалкогольных и алкогольных напитков в России с древнейших времён до наших дней.В течение праздника будет работать площадка со старинными играми (бильбоке, крокет, классики и «брось мяч» образца 1909 года), на которой можно будет узнать правила этих игр и посостязаться в ловкости и меткости.Гостей ждут разнообразные выставки и развлечения.