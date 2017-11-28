В ДК «Металлург» в Самаре начинаются общедоступные мероприятия проекта «Театральный маршрут»

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23 ноября в камерной гостиной ДК «Металлург» состоялась первая на новой площадке открытая творческая встреча проекта «Театральный маршрут. Сезон 2017-2018». Перед жителями Кировского района выступила доктор исторических наук, профессор Самарского национального университета, автор книг и статей по истории Самары Зоя Кобозева. Она прочла авторскую лекцию «Машерочка: мещанское сословие старой Самары», показала уникальные архивные документы, старые семейные фотографии, письма.Слушателями стали ветераны, подопечные учреждений социального обслуживания, учителя и школьники района. Они слушали лекцию с огромным интересом, не хотели отпускать автора, просили о совместных фотографиях и новых встречах, долго обсуждали услышанное и увиденное.С начала сезона зрители «Театрального маршрута» уже посетили спектакли театра «Самарская площадь», театров драмы, оперы и балета, встретились с участницей телепередачи «Большая опера» Яной Дьяковой. После лекции Зои Кобозевой жителей Металлурга ждет программа «Колыбель джаза», посвященная творчеству композитора Джорджа Гершвина, в исполнении солистки оперного театра Юлии Марковой и пианиста Элдара Алимова. Концерт-рассказ состоится так же в ДК «Металлург», уже в этот четверг, 30 ноября, в 14:00.Напоминаем, вход на все мероприятия творческих встреч – свободный!