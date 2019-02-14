В Самарском театре драмы пройдут премьерные показы спектакля «Мой бедный Марат»

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15 февраля в 18:00 и 16 февраля в 13:00 и 18:00 в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького (пл. Чапаева, 1) пройдут премьерные показы спектакля «Мой бедный Марат» по мотивам произведения Алексея Арбузова.«Мой бедный Марат» - это история о любовном треугольнике, драма в двух действиях. События происходят в Ленинграде, с марта 1942 года (блокадный Ленинград) по декабрь 1959 года.У каждого из героев свое представление о жизни и счастье. «Не бойся быть счастливым» - именно так хотел назвать свою пьесу один из лучших отечественных драматургов ХХ века Алексей Арбузов.Действующие лица и исполнители: Марат – Денис Евневич, Лика – Наталия Прокопенко, Леонидик – Петр Жуйков.Постановочная группа: режиссер – Теймураз Эсадзе (Москва); сценография – Артем Агапов (Санкт-Петербург); художник по костюмам – Марина Агапова (Санкт-Петербург); художник по свету – Александр Феоктистов, передает пресс-служба облправительства.