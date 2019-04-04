Умер Георгий Данелия

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«Я подтверждаю, Георгий только что умер от остановки сердца», — сказала РБК жена режиссера Галина Юркова-Данелия.В конце февраля стало известно, что режиссер был госпитализирован из-за воспаления легких. Позднее стало известно, что он попал в реанимацию, врачи для стабилизации дыхания ввели Данелию в искусственную кому. Позже близкие режиссера сообщали, что он был выведен из этого состояния и начал дышать самостоятельно.Георгий Данелия родился 25 августа 1930 года в Тифлисе (сегодня — Тбилиси). Спустя год его семья переехала в Москву.Данелия закончил Московский архитектурный институт, несколько лет был архитектором в Институте проектирования городов. Позже поступил на Высшие режиссерские курсы (мастерская Михаила Калатозова).В 1959 году стал режиссером-постановщиком «Мосфильма», в середине 60-х — худруком «Экспериментального творческого объединения» при киноконцерне, а с 1975-го по 1987 годы был художественным руководителем «Экспериментального объединения комедийных и музыкальных фильмов». В 1987 году стал президентом и худруком студии «Ритм» «Мосфильма».Широко известным он стал в 1964 году, после того, как вышел фильм «Я шагаю по Москве». Среди его работ также ленты «Афоня», «Мимино», «Кин-дза-дза», «Тридцать три» и «Совсем пропащий!».Данелия также был сценаристом большинства своих фильмов, участвовал в написании сценариев к таким картинам как «Джентльмены удачи», «Француз» и «Привет от Чарли Трубача».Фото: ТАСС