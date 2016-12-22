Учащиеся самарской музыкальной школы им. П.И. Чайковского выступят в Москве

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Юным талантам будет аккомпанировать оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева. Часовой концерт из 17 произведений воспитанники будут репетировать с ведущими хормейстерами страны в течение пяти дней.Необходимо отметить, что ученики самарской муниципальной Детской музыкальной школы имени П.И. Чайковского являются неизменными участниками всех выступлений Сводного Детского хора, сообщает пресс-служба мэрии Самары.