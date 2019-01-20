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Новости /  Общество /  Культура  

The Rolling Stones в Мариинке. Премьера балета Джаггера пройдёт в Петербурге

20 января 2019 17:30
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Главная партия в балете достанется возлюбленной Мика, балерине Мелани Хемрик, от которой у музыканта есть сын.
Мик Джаггер работает над созданием балета на музыку The Rolling Stones. Его премьера ожидается весной 2019 года в Мариинском театре Санкт-Петербурга, а также в Линкольн-центре в Нью-Йорке, сообщает life.ru со ссылкой на The Times.

Главная партия в балете достанется возлюбленной Джаггера, балерине Мелани Хемрик, от которой у музыканта есть двухлетний сын Дейв — один из восьми детей Мика.

Среди композиций, которые прозвучат в балете, — You Can’t Always Get What You Want, Paint It Black и She’s a Rainbow. 
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