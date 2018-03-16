Театр-студия «Грань» из Новокуйбышевска принимает участие в конкурсе «Золотая Маска»

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«Золотая Маска в городе» - это театральные представления на улицах и площадях, в парках, в музеях и на вокзалах. Театр, в формате уличных перформансов, выставок и инсталляций, выходит в город, становится частью привычной жизни. Участники проекта – номинанты Национальной театральной Премии «Золотая Маска».14 и 15 марта на Малой сцене Театра Наций был показан спектакль-номинант этого года «Король Лир» (У. Шекспир) в постановке Дениса Бокурадзе.Кроме того, 15 марта, в рамках нового проекта «Золотая Маска online» состоялась прямая трансляция спектакля в интернете. Запись спектакля будет доступна для пользователей интернета в течение года с момента трансляции на сайте Yandex.ru.Присутствовавший на одном из показов врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов отметил, что на московских подмостках театр давно не новичок и можно говорить о том, что сегодня «Грань» — это один из ведущих коллективов не только нашей губернии, но и страны:«Интересно наблюдать, как реагирует зритель. Московская публика знает театр, поскольку он не первый раз приезжает в столицу, участвует в фестивалях, в частности в «Золотой Маске» уже третий год подряд.Хочу напомнить, что во многом благодаря таким театрам как «Грань» появилась федеральная программа «Театры малых городов». Малые города – это место, где живет много людей, которые тоже должны иметь возможность для творческого развития, не выезжая в другие регионы. «Грань» стала одним из пилотных проектов программы, и вот уже второй год подряд мы получаем поддержку федерального бюджета при областном софинансировании.Надо сказать, что в Новокуйбышевск зрители ездят отовсюду. Не только из Самары. Приезжают из Москвы, из Санкт-Петербурга. После показа в интернете, я думаю, театр станет еще популярнее. По неофициальным данным трансляцию «Короля Лира» смотрели более 60 000 человек».17 марта в 12.00, 15.00, 18.00 и в 20.00, в рамках внеконкурсной программы фестиваля «Золотая маска» - «Детский Weekend», там же, на Малой сцене Театра Наций будет показан и другой спектакль театра «Грань» - «Театр теней Офелии» по сказке М. Энде, вошедший в long-list фестиваля «Золотая Маска», сообщает пресс-служба облправительства.