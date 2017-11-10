Театр "Самарская площадь" представил репертуар на декабрь На

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Театр "Самарская площадь" представил репертуар на декабрь. Начало спектаклей в будние дни в 18-30; в выходные и праздничные дни в 18-00Билеты на спектакли нашего театра можно приобрести в кассе театра, а так же в сети касс «БИЛЕТСАМАРА»Касса работает ежедневно без выходныхс 11.00 до 19.00.Тел.: 337-77-50.___1 (пт.) «Фэн-шуй» или руководство для любовницы моего мужа (детективная комедия)2 (сб.) «ТАНЕЦ ДЕЛИ»3 (вс.) «ПЛАНЕТА»5 (вт.) «ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (КОМЕДИЯ)6 (ср.) «ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)7 (чт.), 24 (вс.) «ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (КОМЕДИЯ)8 (пт.) «РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА»9 (сб.) «ВИШНЕВЫЙ САД» (КОМЕДИЯ)10 (вс.) «КРОТКАЯ»12 (вт.) «ПРАВДА ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ» (КОМЕДИЯ)13 (ср.) День рождения театра (30 лет)15 (пт.) «ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» (комедия)16 (сб.) "НАШ ГОРОДОК"17 (вс.) «КРАСНОЕ ВИНО ПОБЕДЫ»19 (вт.),26 (вт.) «РОДДОМ»(комедия)20 (ср.), 30 (сб.) «ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО» (КОМЕДИЯ)21 (чт.) «ГЕРОСТРАТ» (комедия)22 (пт.) «Играем Бидструпа» (театральная клоунада)23 (сб.) «ЖЕНИТЬБА» (КОМЕДИЯ)24 (вс.) - 18-00 "ДОЛГИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОБЕД"27 (ср.) «НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ» (комитрагедия)28 (чт.) «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ПОСТОРОННИМ» ( деревенская комедия)29 (пт.) «ОЛИГАРХ» (КОМЕДИЯ)