Театр "Самарская площадь" представил репертуар на декабрь На
10 ноября 2017 09:28
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Театр "Самарская площадь" представил репертуар на декабрь. Начало спектаклей в будние дни в 18-30; в выходные и праздничные дни в 18-00
Билеты на спектакли нашего театра можно приобрести в кассе театра, а так же в сети касс «БИЛЕТСАМАРА»
Касса работает ежедневно без выходных
с 11.00 до 19.00.
Тел.: 337-77-50.
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1 (пт.) «Фэн-шуй» или руководство для любовницы моего мужа (детективная комедия)
2 (сб.) «ТАНЕЦ ДЕЛИ»
3 (вс.) «ПЛАНЕТА»
5 (вт.) «ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (КОМЕДИЯ)
6 (ср.) «ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)
7 (чт.), 24 (вс.) «ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (КОМЕДИЯ)
8 (пт.) «РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА»
9 (сб.) «ВИШНЕВЫЙ САД» (КОМЕДИЯ)
10 (вс.) «КРОТКАЯ»
12 (вт.) «ПРАВДА ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ» (КОМЕДИЯ)
13 (ср.) День рождения театра (30 лет)
15 (пт.) «ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» (комедия)
16 (сб.) "НАШ ГОРОДОК"
17 (вс.) «КРАСНОЕ ВИНО ПОБЕДЫ»
19 (вт.),
26 (вт.) «РОДДОМ»(комедия)
20 (ср.), 30 (сб.) «ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО» (КОМЕДИЯ)
21 (чт.) «ГЕРОСТРАТ» (комедия)
22 (пт.) «Играем Бидструпа» (театральная клоунада)
23 (сб.) «ЖЕНИТЬБА» (КОМЕДИЯ)
24 (вс.) - 18-00 "ДОЛГИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОБЕД"
27 (ср.) «НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ» (комитрагедия)
28 (чт.) «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ПОСТОРОННИМ» ( деревенская комедия)
29 (пт.) «ОЛИГАРХ» (КОМЕДИЯ)
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