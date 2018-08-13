Театр «Самарская площадь» открывает сезон показом премьерного спектакля «Иллюзии»

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«Иллюзии» - это непривычный спектакль для зрителя. В центре действа история четырех персонажей, чья удивительная жизнь будетпоказана от начала до конца, а зрителям предстоит понять, что в жизни правда, а что иллюзии.В первые недели сезона зрители смогут увидеть спектакли по произведениям А.Островского, Н.Гоголя, А.П.Чехова, Ф.Достоевского идругих отечественных и зарубежных авторов. Афишу театра и информацию о спектаклях можно посмотреть на официальном сайте театра http://www.theater-samara.ru/, передает пресс-служба администрации Самары.