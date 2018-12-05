Театр Самарская площадь. Репертуар на январь
5 декабря 2018 23:47
204
Билеты уже в продаже!
Не забывайте про онлайн продажу на нашем сайте!
Тел. Кассы 337-77-50 работает касса с 11.00 до 19.30.
Ежедневно без выходных, сообщает @Teatrsamplo.
Репертуар на январь здесь.
Не забывайте про онлайн продажу на нашем сайте!
Тел. Кассы 337-77-50 работает касса с 11.00 до 19.30.
Ежедневно без выходных, сообщает @Teatrsamplo.
Репертуар на январь здесь.
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