Театр Капитолия Тузулы (Франция) участвует в фестивале имени Аллы Шелест и в фестивале «Французская осень»

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XVIII фестиваль классического балета имени Аллы Шелест в этом году посвящен 200-летию великого хореографа Мариуса Петипа (1818-1910), чьи работы принесли русскому балету мировую славу. Фестиваль носит название «Эпоха Петипа. После Петипа». В этом годув нем впервые примут участие артисты из Франции – родины Мариуса Петипа, где тоже чтят и хранят его наследие.На сцене САТОБ выступят ведущие солисты – этуали французского Театра Капитолия Тулузы Наталья де Фробервиль и Давит Галстян. Они примут участие в заключительном Гала-концерте фестиваля 28 октября 2018, начало в 18:30, передает afrus.ru/ru/samara.