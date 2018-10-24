Театр Капитолия Тузулы (Франция) участвует в фестивале имени Аллы Шелест и в фестивале «Французская осень»
24 октября 2018 20:21
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в нем впервые примут участие артисты из Франции – родины Мариуса Петипа, где тоже чтят и хранят его наследие.
На сцене САТОБ выступят ведущие солисты – этуали французского Театра Капитолия Тулузы Наталья де Фробервиль и Давит Галстян. Они примут участие в заключительном Гала-концерте фестиваля 28 октября 2018, начало в 18:30, передает afrus.ru/ru/samara.
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