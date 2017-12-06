Центральной городской библиотеке им. Н.К. Крупской в Самаре исполняется 95 лет

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7 декабря в 12:00 в Центральной городской библиотеке им.Н.К.Крупской (ул. Самарская, 190 Б) состоится торжественное мероприятие, посвященное 95-летию библиотеки.На юбилей главной библиотеки городского округа Самара, носящей имя видного государственного и общественного деятеля советской эпохи Надежды Константиновны Крупской, приглашены ее многочисленные партнеры и друзья.В рамках мероприятия состоится открытие историко-документальной выставки «Н.К. Крупская. Страницы жизни». Экспозиция представляет основные этапы жизни и деятельности Крупской, эволюцию её мировоззрения, участие в исторических событиях, а также её вклад в дело просвещения и образования граждан советской страны. В создании экспозиции использованы уникальные прижизненные произведения Надежды Константиновны, написанные в разные годы. На выставке также представлены редкие экспонаты и фотоматериалы, связанные с именем Н.К. Крупской.