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Сызранской драме - 100 лет: подарок юбиляру от Дмитрия Азарова - современный светодиодный экран

13 декабря 2018 21:12
103
Дмитрий Азаров поблагодарил всех деятелей культуры, которые своим трудом, творчеством, неиссякаемой энергией развивают искусство СО, делают жизнь людей полнее и насыщеннее.
Сызранской драме - 100 лет!

Театр жил и работал даже в самые непростые для страны годы, в том числе, во время Великой Отечественной войны.

Сегодня театр включён в реестр ведущих учреждений культуры России.

Подарок юбиляру от губернатора Дмитрия Азарова - современный светодиодный экран.

"Я очень рад тому, что именно здесь, в Сызрани, мы и открываем Год театра. Это,конечно же, по заслугам. Сегодня мы приехали поздравить замечательную труппу со 100-летием сызранского драматического театра. Знаковый, замечательный юбилей. Есть возможность оглянуться назад, но нет возможности почивать на лаврах. Знаю, что у сызранского драматического театра есть замечательные творческие планы, и я искренне хочу пожелать театру блистательных спектаклей и больше благодарных зрителей! Меня на этот праздник пригласила замечательная, заслуженная артистка РФ и СО, почетный гражданин Сызрани Лидия Георгиевна Дымова. Было это на одном из городских фестивалей. И я сказал: давайте в этот же день проведем и заседание совета по культуре СО" - сказал глава региона.

Дмитрий Азаров поблагодарил всех деятелей культуры, которые своим трудом, творчеством, неиссякаемой энергией развивают искусство СО, делают жизнь людей полнее и насыщеннее, передает пресс-служба департамента информационной политики СО. 

"У нас прошло содержательное и, как положено, эмоциональное обсуждение, поскольку на заседании совета по культуре не было ни одного безразличного человека. Мы жестко подискутировали, но уверен, что это обсуждение и те решения, которые мы подготовили, будут служить жителям СО", - резюмировал Дмитрий Азаров.
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Комментарии



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