Студентка Самарского института культуры вышла в финал федерального телепроекта «Большая опера»

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В этом сезоне шоу принимает участие студентка Самарского государственного института культурыа. Она успешно прошла кастинг и стала одним из десяти финалистов телепроекта. Основной конкурс состоит из 10 тематических программ. На первой неделе Яна блестяще исполнила чрезвычайно сложную Арию Арбаче из оперы Риккардо Броски «Артаксеркс», а спустя неделю выступила с каватиной Пажа Урбана из оперы Джакомо Мейербера «Гугеноты».По итогам двух недель самарчанка является лидером шоу, набрав за два выступления максимальные оценки жюри.Яна Дьякова обучается по направлению музыкально - театральное искусство (искусство оперного пения), педагог - заслуженная артистка России, профессор Надежда Эдуардовна Ильвес. В 2017 году Яна стала стипендиатом городского округа Самара.Эфир третьей программы можно увидеть в субботу в 19:00 по московскому времени на телеканале «Россия-Культура» и поддержать нашу землячку, сообщает пресс-служба администрации Самары.Фото samadm.ru