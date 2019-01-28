Стало известно, когда Россия выступит на Евровидении-2019

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— Россия будет выступать во второй половине второго полуфинала, — сказал ведущий.Помимо российского певца во второй половине второго полуфинала будут выступать конкурсанты из Азербайджана, Албании, Литвы, Македонии, Мальты, Нидерландов, Норвегии и Хорватии.Незадолго до этого прошла передача символических ключей от Евровидения от прошлогоднего хозяина конкурса Лиссабона Тель-Авиву. Это одно из правил конкурса, согласно которому каждый победитель принимает мероприятие в своей стране. В прошлом году первое место заняла представительница Израиля Нетта Барзилай с песней Toy ("Игрушка"). До этого еврейское государство уже дважды организовывало мероприятие у себя — в 1979 и 1999 годах.Что же касается представителя России на Евровидении-2019, то его имя до сих пор держится в секрете. По версии СМИ, самым вероятным кандидатом называют певца Сергея Лазарева, впрочем, эту информацию не подтвердили его представители. Но даже несмотря на это, букмекеры уже предвещают победу России.