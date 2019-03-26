Стали известны имена лауреатов 24-ой «Самарской театральной музы»

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В преддверии международного Дня театра в Доме актера подвели итоги Губернского конкурса «Самарская театральная муза». Вручить награды лучшим солистам оперы, актерам драматических, молодежных и кукольных театров пришли глава Самары, врио министра культуры, председатель городской Думыи другие.Традиционно мероприятие началось с вручения особых наград «За вклад в развитие театрального искусства Самарской области». В этом году самарское отделение Союза театральных деятелей отметило народного артиста РФ, актера самарского драмтеатра Владимира Борисова и актрису этого же театраПо итогам 2018 года на конкурс были выдвинуто 29 спектаклей в 13-ти номинациях, среди которых - лучшая работа солистки/солиста оперы, лучшая работа солистки/солиста балета, лучшая работа второго плана в музыкальном театре, лучшая женская/мужская роль в драматическом театре, лучшая женская/мужская роль второго плана в драматическом театре, лучшая роль молодой актрисы/молодого актера в драматическом театре и лучшая женская/мужская работа в театре кукол.Приз за лучшую работу солиста оперы из рук главы города получилза партию Джанни Скикки в одноименной опере Пуччини. Лучшей солисткой оперы признализа партию Кармен в одноименной опере Бизе.«Эта неделя началась с прекрасных праздничных событий – Дня работника культуры и международного Дня театра. Для Самары эти даты особенного дороги – в нашем городе уникальные культурные традиции, удивительные актеры и музыканты, талантливые режиссеры и художники, и, конечно, самобытные театры. Надеюсь, что 2019 год, объявленный Годом театра, придаст новый импульс театральной жизни Самары и подарит зрителям множество приятных моментов, проведенных с любимыми актерами», - сказала Елена Лапушкина.Обладательницей премии за лучшую женскую роль сталаза роль Клеопатры Львовны в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты» Молодежного драматического театра города Тольятти. Лучшим актером в этом году жюри призналоза роль Сарафанова в «Старшем сыне» новокуйбышевского театра «Грань». Две музы за лучшие мужские роли второго плана ушли в «Камерную сцену» -Лучшего молодого актера жюри в этот раз также не удалось определить – приз разделили актер театра «СамАрт»из театра «Грань» города Новокуйбышевск. Аналогичная ситуация и с призом за лучшую роль молодой актрисы: обладательницами муз в этой номинации сталииз театра «СамАрта»,из театра «Грань» ииз театра «Колесо».Спецпремию жюри за лучший ансамбль получил молодежный театр «Мастерская» из Самары за спектакли «Саня, Ваня, с ними Римас» и «Есть жизнь, есть смерть». Обладателем Гран-при «Самарской театральной музы 2018» стал театра «СамАрт» за спектакль «Маугли» в постановкепередает пресс-служба горадминистрации.