Стали известны имена лауреатов 24-ой «Самарской театральной музы»
26 марта 2019 14:59
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Традиционно мероприятие началось с вручения особых наград «За вклад в развитие театрального искусства Самарской области». В этом году самарское отделение Союза театральных деятелей отметило народного артиста РФ, актера самарского драмтеатра Владимира Борисова и актрису этого же театра Людмилу Федосееву.
По итогам 2018 года на конкурс были выдвинуто 29 спектаклей в 13-ти номинациях, среди которых - лучшая работа солистки/солиста оперы, лучшая работа солистки/солиста балета, лучшая работа второго плана в музыкальном театре, лучшая женская/мужская роль в драматическом театре, лучшая женская/мужская роль второго плана в драматическом театре, лучшая роль молодой актрисы/молодого актера в драматическом театре и лучшая женская/мужская работа в театре кукол.
Приз за лучшую работу солиста оперы из рук главы города получил Василий Святкин за партию Джанни Скикки в одноименной опере Пуччини. Лучшей солисткой оперы признали Татьяну Ларину за партию Кармен в одноименной опере Бизе.
«Эта неделя началась с прекрасных праздничных событий – Дня работника культуры и международного Дня театра. Для Самары эти даты особенного дороги – в нашем городе уникальные культурные традиции, удивительные актеры и музыканты, талантливые режиссеры и художники, и, конечно, самобытные театры. Надеюсь, что 2019 год, объявленный Годом театра, придаст новый импульс театральной жизни Самары и подарит зрителям множество приятных моментов, проведенных с любимыми актерами», - сказала Елена Лапушкина.
Обладательницей премии за лучшую женскую роль стала Ольга Шебуева за роль Клеопатры Львовны в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты» Молодежного драматического театра города Тольятти. Лучшим актером в этом году жюри признало Даниила Богомолова за роль Сарафанова в «Старшем сыне» новокуйбышевского театра «Грань». Две музы за лучшие мужские роли второго плана ушли в «Камерную сцену» - Алексею Якиманскому и Владиславу Метелице.
Лучшего молодого актера жюри в этот раз также не удалось определить – приз разделили актер театра «СамАрт» Сергей Бережной и Кирилл Стерликов из театра «Грань» города Новокуйбышевск. Аналогичная ситуация и с призом за лучшую роль молодой актрисы: обладательницами муз в этой номинации стали София Ксенофонтова из театра «СамАрта», Екатерина Кажаева из театра «Грань» и Дина Касатьева из театра «Колесо».
Спецпремию жюри за лучший ансамбль получил молодежный театр «Мастерская» из Самары за спектакли «Саня, Ваня, с ними Римас» и «Есть жизнь, есть смерть». Обладателем Гран-при «Самарской театральной музы 2018» стал театра «СамАрт» за спектакль «Маугли» в постановке Татьяны Наумовой и Павла Самохвалова, передает пресс-служба горадминистрации.
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