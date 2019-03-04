Спектакли-номинанты «Золотой Маски» со всей России покажут в Самарской области

78

«ПоМост», проходящий с интервалом раз в два года, был основан в 2001 году Эльвирой Дульщиковой.В рамках Фестиваля предусмотрены семинары, лекции, творческие встречи, способствующие обмену опытом между театральными технологами.В 2019 году «ПоМост» обратит внимание на театральный свет.В рамках Фестиваля предусмотрена демонстрация новейшего театрального оборудования, которое представит фирма «ДОКА Центр» из Москвы и семинары, лекции специалистов «ДОКА Центр» и преподавателей Студии «Шоу Консалтинг» (Санкт-Петербург).Частью фестиваля станут выставки и световые инсталляции.Откроется «ПоМост №8» спектаклем Ярославского театра им. Федора Волкова «Чайка. Эскиз» в постановке Евгения Марчелли. Художник по свету — Дмитрий Зименко (Митрич).Спектакль – Номинант «Золотой Маски» — 2017 в нескольких номинациях: «Лучший спектакль в драме, большая форма», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая работа художника», «Лучшая работа художника по свету», «Лучшая женская роль».Спектакль «Имаго-Ловушка» покажет Екатеринбургский театр «Провинциальные танцы».Постановка и хореография Татьяны Багановой. Художник по свету Максим Сергачев.«Имаго-ловушка» – лауреат Золотой Маски» 2018 года в номинации Лучший спектакль в современном танце». Номинации на Премию – «Лучшая работа балетмейстера/хореографа».Глазовский драматический театр «Парафраз» представит спектакль «Вино из одуванчиков» в постановке Дамира Салимзянова. Художник по свету – Александр Зорин. В 2017 году спектакль «Вино из одуванчиков» вошел в лонг-лист «Золотой Маски».Организаторы фестиваля — Театр-студия «Грань» представит два своих спектакля, это премьерный «Манкурт» по легенде Ч. Айтматова и «Старший сын» А. Вампилов. Художник по свету в спектаклях — Евгений Ганзбург (г. Санкт-Петербург).Учредителями и организаторами Фестиваля являются: Правительство Самарской области, Администрация городского округа Новокуйбышевск, Новокуйбышевское городское театральное общество, Театрально-концертный комплекс «Дворец культуры» и Театр-студия «Грань».