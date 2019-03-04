Спектакли-номинанты «Золотой Маски» со всей России покажут в Самарской области
4 марта 2019 20:48
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«ПоМост», проходящий с интервалом раз в два года, был основан в 2001 году Эльвирой Дульщиковой.
В рамках Фестиваля предусмотрены семинары, лекции, творческие встречи, способствующие обмену опытом между театральными технологами.
В 2019 году «ПоМост» обратит внимание на театральный свет.
В рамках Фестиваля предусмотрена демонстрация новейшего театрального оборудования, которое представит фирма «ДОКА Центр» из Москвы и семинары, лекции специалистов «ДОКА Центр» и преподавателей Студии «Шоу Консалтинг» (Санкт-Петербург).
Частью фестиваля станут выставки и световые инсталляции.
20 мая
Откроется «ПоМост №8» спектаклем Ярославского театра им. Федора Волкова «Чайка. Эскиз» в постановке Евгения Марчелли. Художник по свету — Дмитрий Зименко (Митрич).
Спектакль – Номинант «Золотой Маски» — 2017 в нескольких номинациях: «Лучший спектакль в драме, большая форма», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая работа художника», «Лучшая работа художника по свету», «Лучшая женская роль».
22 мая
Спектакль «Имаго-Ловушка» покажет Екатеринбургский театр «Провинциальные танцы».
Постановка и хореография Татьяны Багановой. Художник по свету Максим Сергачев.
«Имаго-ловушка» – лауреат Золотой Маски» 2018 года в номинации Лучший спектакль в современном танце». Номинации на Премию – «Лучшая работа балетмейстера/хореографа».
24 мая
Глазовский драматический театр «Парафраз» представит спектакль «Вино из одуванчиков» в постановке Дамира Салимзянова. Художник по свету – Александр Зорин. В 2017 году спектакль «Вино из одуванчиков» вошел в лонг-лист «Золотой Маски».
Организаторы фестиваля — Театр-студия «Грань» представит два своих спектакля, это премьерный «Манкурт» по легенде Ч. Айтматова и «Старший сын» А. Вампилов. Художник по свету в спектаклях — Евгений Ганзбург (г. Санкт-Петербург).
Учредителями и организаторами Фестиваля являются: Правительство Самарской области, Администрация городского округа Новокуйбышевск, Новокуйбышевское городское театральное общество, Театрально-концертный комплекс «Дворец культуры» и Театр-студия «Грань».
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