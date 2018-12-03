Спектакль самарского режиссера Артема Устинова «История одного города» вошел в лонг-лист «Золотой маски»

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Артем Устинов – молодой режиссер, учился в Самарском государственном институте культуры (курс В.В. Петрова), закончил Российский институт театрального искусства (ГИТИС), мастерскую С.В. Женовача (художественный руководитель Московского художественного театра имени А.П. Чехова).Артем успешно ставит спектакли по всей России. В Санкт-Петербурге в Театре юного зрителя им. Брянцева он поставил спектакль «Зима, когда я вырос», в пермском крае в Березниковском драматическом театре – спектакль «Турандот. История продолжается», в Москве в театре «Студия.project» - спектакль «Оглянись во гневе». В Самаре его спектакль «Пер Гюнт» в репертуаре СамАРТа. Артем режиссер молодежного театра «Уместный театр», где он поставил спектакли «Посторонний. Черный по белому» и «Голубая жизнь» (совместно с Игорем Катасоновы). Всего им поставлено 14 спектаклей.Одним из наиболее успешных спектаклей сезона 2017-2018 была признана постановка «История одного города», которую Артем поставил в Театре юного зрителя, г. Нягань. Именно этот спектакль вошел в лонг-лист премии «Золотая маска».Режиссер Артем Устинов рассказал:- "Истории одного города" - это театральное сочинение по произведениям М.Е. Салтыкова-Щедрина. Это сатира, пародия на русскую историю, с элементами фантастики. Мне было важно придумать иную реальность, другой мир, как бы совсем «не про нас» по форме, - а по содержанию абсолютно про нас. Это страшная сказка, миф. Художник-сценограф Игорь Капитанов и художник по костюмам Фагиля Сельская придумали мир, выпиленный из дерева, архаичный, дремучий, с деревянными идолами полуживотных-полулюдей в пиджаках, раскрашенных под дерево, будто тоже из него вырубленных, и с контрастным черно-белым гримом. Главное действующее лицо - хор, образ народа, племени, которым пытаются управлять разные «вожди», и ничего хорошего не получается. Я понимал, что это не психологический театр, это должен быть такой «русский Брехт», т.е. эпический театр, с зонгами (музыкальными номерами- высказываниями), и мы с актерами их сочиняли», передает пресс-служба облправительства.