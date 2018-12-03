Спектакль самарского режиссера Артема Устинова «История одного города» вошел в лонг-лист «Золотой маски»
3 декабря 2018 16:39
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Артем Устинов – молодой режиссер, учился в Самарском государственном институте культуры (курс В.В. Петрова), закончил Российский институт театрального искусства (ГИТИС), мастерскую С.В. Женовача (художественный руководитель Московского художественного театра имени А.П. Чехова).
Артем успешно ставит спектакли по всей России. В Санкт-Петербурге в Театре юного зрителя им. Брянцева он поставил спектакль «Зима, когда я вырос», в пермском крае в Березниковском драматическом театре – спектакль «Турандот. История продолжается», в Москве в театре «Студия.project» - спектакль «Оглянись во гневе». В Самаре его спектакль «Пер Гюнт» в репертуаре СамАРТа. Артем режиссер молодежного театра «Уместный театр», где он поставил спектакли «Посторонний. Черный по белому» и «Голубая жизнь» (совместно с Игорем Катасоновы). Всего им поставлено 14 спектаклей.
Одним из наиболее успешных спектаклей сезона 2017-2018 была признана постановка «История одного города», которую Артем поставил в Театре юного зрителя, г. Нягань. Именно этот спектакль вошел в лонг-лист премии «Золотая маска».
Режиссер Артем Устинов рассказал:
- "Истории одного города" - это театральное сочинение по произведениям М.Е. Салтыкова-Щедрина. Это сатира, пародия на русскую историю, с элементами фантастики. Мне было важно придумать иную реальность, другой мир, как бы совсем «не про нас» по форме, - а по содержанию абсолютно про нас. Это страшная сказка, миф. Художник-сценограф Игорь Капитанов и художник по костюмам Фагиля Сельская придумали мир, выпиленный из дерева, архаичный, дремучий, с деревянными идолами полуживотных-полулюдей в пиджаках, раскрашенных под дерево, будто тоже из него вырубленных, и с контрастным черно-белым гримом. Главное действующее лицо - хор, образ народа, племени, которым пытаются управлять разные «вожди», и ничего хорошего не получается. Я понимал, что это не психологический театр, это должен быть такой «русский Брехт», т.е. эпический театр, с зонгами (музыкальными номерами- высказываниями), и мы с актерами их сочиняли», передает пресс-служба облправительства.
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