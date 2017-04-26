Солисты самарского оперного театра выступят на сцене Дома актера

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Сегодня, 26 апреля солисты Самарского академического театра оперы и балета примут участие в концерте «Искушение классикой, или лечение синдрома Штрауса-Леннона»В программе принимают участие солисты Андрей Антонов, Юлия Маркова, Георгий Цветков, Наталья Бондарева, Александр Урманов. В качестве со-режиссеров концерта выступили Марина Шапкина и Сергей Индеев.Концерт пройдет на сцене самарского Дома актера (ул. Вилоновская, 24). Начало в 19:00.