Сказки для зверей прозвучат в Самарской областной библиотеке
8 декабря 2017 12:32
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23 декабря юных самарцев приглашают на предновогоднее мероприятие "Сказки для зверей", чтобы почитать любимые сказки животным Самарского зоопарка и послушать как это делают другие.
В программе:
- знакомство с питомцами Самарского зоопарка (контактный зоопарк);
- чтение рождественских сказок самыми обаятельными литераторами Самары;
- призы, подарки и новогодняя фотосессия с животными.
Вход по записи https://vk.com/topic-46304145_36280364
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