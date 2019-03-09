Сергей Лазарев представил песню «Scream», с которой поедет на «Евровидение»

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Песню написали Филипп Киркоров, американка Шэрон Вон и композитор Димитрис Контопулос."Когда я услышал эту песню в первый раз, я почувствовал невероятную силу и мощь мелодии. Потом появился текст, и все обрело еще больший смысл", - сказал Сергей Лазарев.Лазарев будет представлять Россию на «Евровидении» во второй раз. В 2016 году он занял на конкурсе третье место.Фото: соцсети