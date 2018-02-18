Сегодня в Самаре широко отмечают Масленицу
18 февраля 2018 10:11
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Напомним, 12 февраля в Самаре стартовали праздничные мероприятия, посвященные Масленице. Каждый день во всех районах города проходят народные гуляния «Проводы русской зимы – Масленица». Задействовано более 220 площадок – это дворы, социальные учреждения, скверы, парки и площади.
Центральной площадкой праздничных событий станет обновленная в прошлом году по президентскому проекту «Формирование комфортной городской среды» площадь имени В. В. Куйбышева. Она будет принимать гостей в течение трех дней - с 16 по 18 февраля.
Вновь откроет свои двери усадьба Самарского Деда Мороза. В рамках программы «Самарская Масленица» детей и их родителей ждет увлекательное путешествие в традициях русских народных сказок. Рядом с входом в усадьбу будут проходить концертно-игровые программы и кукольные спектакли для детей. Время работы проекта «Самарская масленица» с 12.00 до 20.00, перерыв – с 16.00 до 17.00.
Основная праздничная программа проводов русской зимы ожидает жителей и гостей города на площади имени В.В. Куйбышева в воскресенье, 18 февраля, с 12.00 до 17.00. Здесь выступят лучшие коллективы города и области: Волжский народный хор имени Петра Милославова, театр народной песни «Добро», артисты цирка. Состоится творческое соревнование между проектами: программой «Играй, гармонь любимая!» (Первый канал, Новосибирск-Москва) и фестивалем «Душа баяна». Возглавит баттл заслуженный артист Самарской области Сергей Войтенко. Также на сцене пройдет шоу русских богатырей.
Развлекательная программа будет проходить и у «Самарского самовара». Желающие смогут поучаствовать в народных забавах - бое на подушках, перетягивании каната, ходьбе на ходулях и других.
Будет работать на площади имени В.В. Куйбышева и выставка-ярмарка «Город мастеров». Здесь будут представлены разные виды народных промыслов, организованы различные мастер-классы: по рукоделию, резьбе по дереву и кузнечному делу.
Для всех участников праздника будет изготовлено 10 000 блинов, сообщает горадминистрация.
Помимо площади имени В.В.Куйбышева 18 февраля мероприятия, посвященные «Проводы русской зимы – Масленица» пройдут на следующих площадках:
Кировский район:
· Площадка перед ДК «Луч» (ул. Магистральная, 133). Начало в 12.30.
· Сквер перед МБОУ школа №86 (Зубчаниновское шоссе, 161). Начало в 13.00.
· Площадь имени С.М. Кирова (пр. Кирова, 145). Начало в 12.00.
· ДК в поселке Зубчаниновка (ул. А. Невского, 95). Начало в 11.30.
Красноглинский район:
· Сквер в пос. Мехзавод (квартал 4, 9). Начало в 11.00.
· Площадь в пос. Управленческий (ул. С.Лазо, 21). Начало в 11.00.
· Стадион «Энергия» (пос. Красная Глинка, квартал 3). Начало в 11.00.
· Микрорайон «Крутые Ключи» (ул. Василевского, 13). Начало в 11.00,
· Площадка у ДК «Сатурн» (пос. Береза, квартал 1, 11). Начало в 12.00.
· Площадка ДК «Пламя» (пос. Прибрежный, ул. Прибрежная, 2а). Начало в 12.00.
Куйбышевский район:
· Микрорайон «Волгарь». Начало в 11.00.
· Площадь перед ДК «Нефтяник». Начало в 12.00.
· Сквер «Дубовая роща» (ул. Осетинская, 13-13а). Начало в 11.00.
Ленинский район:
· Набережная (Маяковский спуск). Начало в 12.00.
Октябрьский район
· Загородный парк (ул. Ново-Садовая, 160). Начало в 12.00.
Самарский район:
· ул. Ленинградская (пересечение с ул. Чапаевской). Начало в 11.00.
· Набережная (Ленинградский спуск). Начало в 12.00.
Промышленный район:
· Парк имени Юрия Гагарина. Начало в 11.00.
· Парк «Воронежские озера». Начало в 12.00.
· Парк «Молодежный». Начало в 12.00.
· Сквер «Родина» (ул. Победа, ул. Воронежская). Начало в 11.00.
Советский район:
· Парк «Дружба». Начало в 11.00.
· Площадка около Дворца ветеранов в парке «Победа» (ул. Мориса Тореза, 103а). Начало в 12.00.
Железнодорожный район:
· Ул. Революционная, 163а. Начало в 11.00.
· Ул. Гагарина, 69. Начало в 13.00.
· Ул. Авроры, 70. Начало в 15.00.
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