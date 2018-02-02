Сегодня самарские сурки в зоопарке предскажут, когда закончится зима
2 февраля 2018 10:36
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2 февраля 2018 года в 13-00 в Самарском зоопарке отметят экологический праздник - «День Российского сурка», сообщают в группе зоопарка.
Существует поверье, чтобы узнать, когда закончится зима - нужно понаблюдать за сурком 2 февраля. Считается, что если сурок в этот день вылезет из своей норы, увидит свою тень и залезет обратно - зима будет длиться еще шесть недель, если же, вылезая из норы, грызун не увидит своей тени, то весна будет ранней.
Посетители зоопарка узнают прогноз на весну 2018 года, как говорится, из первых уст от наших питомцев степных сурков Ивана и Евы. Как это будет происходить, вы увидите сами!
Ребят ждет интересная игровая и конкурсная программа - конкурс свистунов, загадки о животных нашего края, викторина про животных, впадающих в спячку, подвижная игра "Игры сурков".
Все участники мероприятия получат памятные сувениры.
Приходите в зоопарк, и вы узнаете самый точный прогноз погоды.
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