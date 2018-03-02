Самару посетят ведущие солисты Российского национального оркестра

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5 марта 2018 года в 10.00 в концертном зале детской музыкальной школы им. Г.В. Беляева (пр. Металлургов, 85) состоится пресс-конференция ведущих солистов Российского национального оркестра: лауреата премии Президента РФ Владислава Лаврика и Максима Рубцова, посвященная приезду артистов в Самару, их концерту и мастер-классам. Эти мероприятия пройдут в рамках проекта «Театральный маршрут», реализуемого благотворительным Фондом Арконик в партнерстве с Фондом «Устойчивое развитие».По окончании пресс-конференции музыканты проведут открытые мастер-классы для учащихся музыкальных учебных заведений (начало в 11.00).Днем ранее, 4 марта, в 18.00 в Самарском музыкальном училище им. Д.Г. Шаталова (ул. Куйбышева, 102) состоится бесплатный концерт российских музыкантов для студентов и преподавателей училища, а также всех желающих, в рамках которого прозвучат произведения для трубы и флейты, редкие обработки шедевров мировой классики, сообщает пресс-служба администрации Самары.