Самарцев приглашают в интерактивное путешествие «Литературная Армения»
9 ноября 2017 11:15
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В ноябре Самарская областная универсальная научная библиотека представляет вниманию жителей и гостей города интерактивное путешествие «Литературная Армения». Это виртуальное странствие с этнографическим оттенком пройдет в рамках Межкультурного проекта «Литературная страна» и Дней Армении в нашем регионе.
14, 15, 17 и 18 ноября в 17:30 запланированы открытые кинопоказы в отделе литературы на иностранных языках (3 этаж). Гости библиотеки смогут увидеть картины известных армянских режиссеров об истории и культуре их родной страны. 16 ноября состоится кинопоказ фильма «Эффект Айвазовского» российского режиссера А. Судиловского, который начнется в 17:00 в том же отделе.
17 ноября участники литературно-музыкального вечера «Литературная Армения» смогут почувствовать колорит аутентичной армянской музыки и оценить богатство культурной традиции этой удивительной страны. Авторы проекта обещают насыщенную программу: зрители познакомятся с самыми запоминающимися страницами истории Армении, ее древней культурой и обычаями, а также услышат выступление участницы телевизионного проекта «Народный артист» в Армении Шушаны Хасикян и стихи на армянском языке. На комплексной книжной выставке «Армения в книгах» будут представлены издания из фондов библиотеки об истории, искусстве и жителях этой страны. Часть экспозиции будет посвящена известным самарским армянам – изобретателям, ученым, художникам и композиторам. Начало в 19:00, место проведения - второй этаж библиотеки (в помещении буфета).
25 ноября детей и взрослых ждут на вечере народных армянских сказок. Ведущий – актер самарского театра «Город» Борис Трейбич. Начало в 18:00, мероприятие состоится на 2 этаже (в помещении буфета).
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