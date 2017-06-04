Самарцев приглашают в Музей Модерна на фильм "Домик в Коломне"

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6 июня, во вторник, в Музее Модерна пройдет показ водевиля "Домик в Коломне" в рамках мероприятия "Звук и экран".Немая комедия была снята в 1913 году Петром Чардыниным по одноименной пьесе А.С. Пушкина.Сюжет истории довольно прост: Пожилая вдова живёт в собственном домике с незамужней дочерью Парашей. Вдова просит дочь найти недорогую кухарку. Параша приводит в дом под видом кухарки Мавруши переодетого в женское платье офицера, в которого она влюблена. Этот водевильный маскарад приводит к целому ряду забавных ситуаций.Фильм будет сопровождать живая музыка от самарских музыкальных перформансистов Ильи Саморукова и Николая Кислухина.Комедия идет 30 минут.Показ пройдет во дворе Музея Модерна,Начало мероприятия в 20:00.Стоимость: 80 рублей.