Самарцев приглашают принять участие в XI фестивале народных традиций «Жигулевская вишня»

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Самарцев приглашают 12 августа принять участие в XI фестивале народных традиций «Жигулевская вишня».Фестиваль традиционно пройдет в селе Ширяево городского округа Жигулевск. Организаторы праздника: администрация городского округа Жигулевск и ФГБУ «Национальный парк «Самарская Лука».Фестиваль народных традиций посвящен «бещевской» вишне – вишне, которая растет только на известняковой почве у подножья Жигулевских гор. Этот сорт виши выведен в 30-х годах прошлого века стараниями местного селекционера-любителя Алексея Бещева. Уникально и место проведения фестиваля: село Ширяево, расположенное в живописнейшем месте Самарской Луки.На фестивальной поляне будут работать 8 площадок различной тематики: ремесленный городок, ярмарка сувенирной продукции, представления народных забав и состязания по старинным народным боевым искусствам, выступления творческих коллективов Самарское области и многое другое. Традиционно кульминацией праздника станет конкурс вишневых пирогов от любителей и профессионалов с народным голосованием и последующей дегустацией.