Самарцев приглашают на выставку «Титаник. 100 лет истории»

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10 февраля в Музее Модерна состоялось открытие выставки Арт-центра в Перинных рядах «Титаник. 100 лет истории».Интерес к загадочной катастрофе не покидает умы миллионов людей и до сих пор. Масштабные исследования, которые пытаются пролить свет на таинственную гибель корабля, сотни фотографий и видеосюжетов – все это свидетельствует о том, что и через 100 лет Титаник «живет». «Он действительно стал «Непотопляемым» – верно подмечают организаторы в аннотации к выставке.«Прекрасно выполненные фотографии и интересные информационные стенды расскажут зрителю всю историю «Титаника»: от подробностей строительства судна, его изысканных интерьеров до его подводной «жизни» после крушения», – так отзываются о выставке посетители. Все фотографии распределены по тематическим залам, в каждом из которых зрители могут подробно познакомиться с интерьерами корабля, историей катастрофы, процессом спасательных работ, сообщается на сайте Минкульта региона.Выставка уже получила положительные отзывы в социальных сетях.Работа выставки продлится до 9 апреля.