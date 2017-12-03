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Новости /  Общество /  Культура  

Самарцев приглашают на выставку "Климат. Чрезвычайная ситуация"

3 декабря 2017 09:25
163
Самарцев приглашают на выставку
Экскурсии проводятся бесплатно по предварительной договоренности.

В Альянс Франсез Самара до 12 декабря проходит выставка на тему "Климат. Чрезвычайная ситуация".
Посетить выставку можно в индивидуальном порядке или группой с экскурсией. Экскурсии проводятся бесплатно по предварительной договоренности по тел. 270 85 13.

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Комментарии



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