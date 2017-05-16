Самарцев приглашают на выставку, посвященную Вере Ершовой
16 мая 2017 10:13
121
В отделе искусств Самарской областной универсальной научной библиотеки можно ознакомиться с выставочным проектом «Легенда по имени Вера Ершова», приуроченным к 100-летию со дня рождения актрисы. Выставка объединяет две экспозиции, каждая из которых имеет неповторимое дизайнерское оформление: одна воссоздает атмосферу гримерной комнаты актрисы, другая – ее рабочий кабинет.
Среди экспонатов: портрет Веры Ершовой, созданный самарским художником Ю. Филипповым; макет декорации спектакля; старинные программки, афиши Куйбышевского/Самарского театра драмы разных лет; сценарии спектаклей с пометками Веры Александровны, ее сценические костюмы; печатные издания архивного фонда библиотеки со статьями о творческой судьбе актрисы; фотографии из архива драматического театра.
В программе выставочного проекта – мероприятия, посвященные жизненной и сценической биографии великой актрисы.
23 мая в 17:00 Алена Самсонова представит свой документальный фильм «Вера Ершова: быть актрисой» как его автор сценария и режиссер. Если допустить, что существует классическая актерская судьба, то жизнь Веры Ершовой складывалась именно таким образом. Более 60 лет она выходила на сцену Самарского академического театра драмы. Судьбой ей был уготован великий дар и великое испытание – быть актрисой. Посетителей встречи ждет просмотр фильма и обсуждение его с автором.
30 мая в 17:00 состоится творческая встреча с театральным критиком Татьяной Журчевой. Татьяна Валентиновна поделится своими воспоминаниями о Вере Ершовой, с которой была знакома лично. Посетителей ждет просмотр уникальных записей: фрагментов спектакля «Яблочная леди», где Ершова блистает в роли Анни, и записи сцены с участием В. Ершовой из спектакля «Месье Амилькар, или Человек, который платит» – последней постановки, в которой была задействована актриса.
Для всех желающих сотрудники отдела искусств проведут экскурсию по выставке.
Вход на выставку и встречи – свободный.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
16 мая 2017 10:49
Губерния лишилась еще двух баллов и впервые вошла в группу аутсайдеров. Социум
125
16 мая 2017 09:58
Мужчина задолжал банку свыше 4 миллионов рублей. Социум
93
16 мая 2017 09:53
Такое заявление сделал МИД России. Социум
124
Здравоохранение
15 мая 2017 15:47
Чемпионка мира по фигурному катанию, призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая прокомментировала свое участие в акции «Жить побеждая диабет», которая... Здравоохранение
271
15 мая 2017 14:00
Сестры милосердия принимают поздравления. Здравоохранение
141
15 мая 2017 13:00
Приглашают всех желающих проверить своё здоровье. Здравоохранение
175
Туризм
11 мая 2017 13:38
Больше всего улетели в Турцию. Туризм
165
8 мая 2017 11:22
Причиной этому послужила гибель 85-летнего альпиниста. Туризм
327
2 мая 2017 11:29
Это приведет к повышению цен на гостиничные номера, считают эксперты. Туризм
291
Образование
11 мая 2017 22:46
Кафедра технологии и организации общественного питания разработала собственное ореховое пралине. Образование
296
5 мая 2017 11:43
Маршрут посвящен 72 годовщине Великой Победы и Году экологии в России. Образование
299
Культура
16 мая 2017 10:42
Мероприятие пройдет в среду 31 мая. Культура
79
16 мая 2017 10:27
Кроме того, в этом году будет проводиться капитальный ремонт лицея авиационного профиля №135. Культура
85
16 мая 2017 10:13
В программе выставочного проекта – мероприятия, посвященные жизненной и сценической биографии великой актрисы. Культура
119
Мода
1 мая 2017 10:42
В хорошем мужском кожаном рюкзаке можно расположить множество нужных вещей. Вы можете выбрать модель аксессуара в зависимости от того, для каких целей будете... Мода
140
16 апреля 2017 11:48Платье до колен - один из вариантов оставаться женственной!
Если раньше платье для барышень было единственным возможным вариантом одежды, то сейчас в обиходе среднестатистической модницы самые разные образы с... Мода
344
13 апреля 2017 18:32
Покупая профессиональную косметику для волос, необходимо учесть многие нюансы. Мода
234
Видео
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
502
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1124
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1284
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1476
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2776
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
1659
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1466
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1096
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
600
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1008
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2243
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3263
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают