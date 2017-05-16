Самарцев приглашают на выставку, посвященную Вере Ершовой

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В отделе искусств Самарской областной универсальной научной библиотеки можно ознакомиться с выставочным проектом «Легенда по имени Вера Ершова», приуроченным к 100-летию со дня рождения актрисы. Выставка объединяет две экспозиции, каждая из которых имеет неповторимое дизайнерское оформление: одна воссоздает атмосферу гримерной комнаты актрисы, другая – ее рабочий кабинет.Среди экспонатов: портрет Веры Ершовой, созданный самарским художником Ю. Филипповым; макет декорации спектакля; старинные программки, афиши Куйбышевского/Самарского театра драмы разных лет; сценарии спектаклей с пометками Веры Александровны, ее сценические костюмы; печатные издания архивного фонда библиотеки со статьями о творческой судьбе актрисы; фотографии из архива драматического театра.В программе выставочного проекта – мероприятия, посвященные жизненной и сценической биографии великой актрисы.23 мая в 17:00 Алена Самсонова представит свой документальный фильм «Вера Ершова: быть актрисой» как его автор сценария и режиссер. Если допустить, что существует классическая актерская судьба, то жизнь Веры Ершовой складывалась именно таким образом. Более 60 лет она выходила на сцену Самарского академического театра драмы. Судьбой ей был уготован великий дар и великое испытание – быть актрисой. Посетителей встречи ждет просмотр фильма и обсуждение его с автором.30 мая в 17:00 состоится творческая встреча с театральным критиком Татьяной Журчевой. Татьяна Валентиновна поделится своими воспоминаниями о Вере Ершовой, с которой была знакома лично. Посетителей ждет просмотр уникальных записей: фрагментов спектакля «Яблочная леди», где Ершова блистает в роли Анни, и записи сцены с участием В. Ершовой из спектакля «Месье Амилькар, или Человек, который платит» – последней постановки, в которой была задействована актриса.Для всех желающих сотрудники отдела искусств проведут экскурсию по выставке.Вход на выставку и встречи – свободный.