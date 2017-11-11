Самарцев приглашают на видеостудию о Франции
11 ноября 2017 10:39
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Альянс Франсез Самара приглашает горожан принять участие в видео студии, которую проведет волонтер Альянса – Флоранс Трёй. Флоранс получила высшее образование в области аудиовизуальной журналистики, в течение 4-х лет работала на телевидении во французском заморском регионе – Майотте. Флоранс уже стала автором нескольких видеосюжетов, подготовленных для Альянс Франсез Самара, и теперь желает поделиться своим опытом с вами.
25 ноября вы сможете принять участие в съемке видео ролика на тему «Стереотипы о Франции. Оборотная сторона». На этой мастерской вы по-новому взглянете на стереотипы о Франции, сможете понять принципы видеосъемки и узнаете, что находится за кулисами этого ропцесса. Вас будет снимать камера, поэтому подготовьте свой лучший профиль!
Знание французского языка не является обязательным, но мероприятие будет, несомненно, интересно всем, кто его изучает. Видео студия будет проходить с переводом на русский язык.
Видео студия состоится 25 ноября (суббота) с 15 до 18ч.
Стоимость участия - 350 руб.
Мероприятие проходит в рамках фестиваля «Французская осень».
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