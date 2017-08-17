Самарцев приглашают на общегородской праздник «Яблочный спас»

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19 августа в 10:00 состоится общегородской праздник «Яблочный спас». Мероприятие проводится общественной организацией «Союз садоводов России» при поддержке Администрации г. о. Самара.Праздничные концерты пройдут на трех площадках.Центральная площадка будет организована при Соборе во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия по адресу: ул. Ново-Садовая, 260, где состоится праздничный концерт, по окончании которого гостей будут угощать пирогами и яблоками, сообщает горадминистрация.В ходе мероприятия Самарская областная общественная организация белорусов «Русско-Белорусское Братство - 2000» представит лауреата международных и всероссийских конкурсов - вокальный ансамбль «Каданс». От Местной общественной организации «Чувашская национально-культурная автономия «САМАР ЕН» («Самарский край») города Самара выступит Народный чувашский ансамбль песни и танца «Самар Ен», от Региональной общественной организации «Украинский национально-культурный центр «Промiнь» («Луч»)» - народный академический народных хор «Промiнь». Местная общественная организация «Национально-культурная автономия чувашей города Самары» подготовит концертные номера в исполнении вокального дуэта сестер Сашиных.Также праздник запланирован на площадке при самарском храме во имя апостолов Петра и Павла по адресу: ул.Буянова, 135А, где Самарская городская национально-культурная Эрьзяно-Мокшанская общественная организация «Валдо ойме» («Светлая душа») запланировала выступление вокального ансамбля «Килейне». Местная общественная организация «Чувашская национально-культурная автономия «Хавас» («Радостный») города Самара представит фольклорный ансамбль «Хавас», а Местная общественная организация «Чувашская национально-культурная автономия «ПЕХИЛ» («Благословение») города Самара - фольклорный ансамбль «Илем». В праздничной программе примет участие и Станичное казачье общество «Станица Вольная».Кроме того, праздник пройдет на площадке при храме Всех Святых по адресу: ул. Тухачевского, 219, где Общественная организация «Региональный центр немецкой культуры «Надежда» («Hoffnung») представит выступление вокального ансамбля «Эдельвейс», Общественная организация «Самарская городская Армянская национально-культурная автономия «НАИРИ» - вокально-хореографического ансамбля «Наири». Местная чувашская национально-культурная автономия «ТАРАВАТ» («Радушие») города Самара подготовила концертные номера в исполнении фольклорного ансамбля «Тарават» «Радушие». Местная чувашская национально-культурная автономия «УЯР» («Ясный») города Самара заявила об участии фольклорного ансамбля «Уяр». Помимо этих национальных центров, свое творчество на праздничной площадке продемонстрируют представители Общественной организации «Местная мордовская национально-культурная автономия» г. Самара.