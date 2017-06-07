Самарцев приглашают на международную площадку на фестивале Волгафест

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Альянс Франсез и партнеры организации приглашают самарцев и гостей города на международную площадку "Путешествие по странам Европы" в рамках фестиваля набережных Волгафест 11 июня.Организаторы подготовили программу, которая будет интересна для всей семьи.В программе: выступление франко-немецкой певицы Ивон Шрам, обучение игре в "петанк", языковые мастер-классы и творческие мастерские для детей, а еще гастрономические мастер-классы по французской и итальянской кухне.Координаторы площадки: «Альянс Франсез Самара», Германский центр в Самаре, Центр немецкого языка в Самаре, Почетное итальянское консульство в Самаре. Партнер: французское кафе и пекарня «Софи и Аннабель», ресторанный холдинг Milimon Family.