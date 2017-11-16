Самарцев приглашают на литературные мероприятия в рамках Дней Армении

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В рамках мероприятия гостей ждут:17 и 18 ноября в 17.30 вы увидите кинокартины известных армянских режиссеров об истории и культуре Армении.16 ноября в 17.00 состоится показ фильма «Эффект Айвазовского» российского режиссера А. Судиловского.Место встречи - отдел иностранной литературы (3 этаж).17 ноября вы почувствуете колорит аутентичной армянской музыки и оцените богатство культурной традиции этой удивительной страны, а также услышите выступление участницы телевизионного проекта «Народный артист» в Армении Шушаны Хасикян, ансамбля «Наири» и, конечно, стихи на армянском языке!На комплексной книжной выставке вы узнаете об истории, искусстве и жителях этой страны, а также об известных самарских армянах – изобретателях, ученых, художниках и композиторах.Место проведения - второй этаж библиотеки (в помещении буфета, начало в 19.00).25 ноября в 18.00 детей и взрослых ждут на вечере армянских сказок в сопровождении живой музыки и традиционных национальных угощений. Ведущий – актер самарского театра «Город» Борис Трейбич.Место встречи - буфет на 2 этажеВсе мероприятия пройдут при поддержке: Общественной организации «Союз армянской молодежи», Самарской региональной национально-культурной автономии «Наири», Самарской областной общественной организации «Армянская община», самарского театра «Город».Вход на все мероприятия свободный!