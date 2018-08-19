Самарцев приглашают на концерт классической музыки под открытым небом

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Самарский академический театр оперы и балета приглашает самарцев и гостей города сегодня, 19 августа в 18:00 на концерт, который состоится на пл. Куйбышева перед центральным входом в театр (0+).В исполнении ведущих солистов театра – Ирины Янцевой, Натальи Бондаревой, Натальи Дикусаровой, Андрея Антонова, Георгия Цветкова, – прозвучат арии, дуэты и песни из популярных произведений И. Штрауса, И. Кальмана, К. Легара, Ж. Бизе и др.Дирижер – Борис Бенкогенов.Вход свободный.