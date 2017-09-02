Самарцев приглашают на "Яблочный день"

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Самарском литературном музее (усадьба А. Толстого) 3 сентября состоится "Яблочный день". Это мероприятие для всей семьи. Гостей ждут:- кулинарные и творческие мастер классы от сети магазинов "леруа мерлен", творческой студии "бабушкины сказки", французского культурно-лингвистического центра "альянс франсез";- старинные игры для детей и состязания со змеем горынычем;- лекторий "читаем вместе" - новая литература для детей, от проекта "15x4";- лекция-дегустация "яблоки с пузырьками" от гастрономического бутика «vittoria gourmet»;- концерт электро-фолк группы NeZabava, танцы и хороводы, викторины для детей и взрослых.Начало в 16:00.