Самарцев приглашают на "Яблочный день"
2 сентября 2017 09:25
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Самарском литературном музее (усадьба А. Толстого) 3 сентября состоится "Яблочный день". Это мероприятие для всей семьи. Гостей ждут:
- кулинарные и творческие мастер классы от сети магазинов "леруа мерлен", творческой студии "бабушкины сказки", французского культурно-лингвистического центра "альянс франсез";
- старинные игры для детей и состязания со змеем горынычем;
- лекторий "читаем вместе" - новая литература для детей, от проекта "15x4";
- лекция-дегустация "яблоки с пузырьками" от гастрономического бутика «vittoria gourmet»;
- концерт электро-фолк группы NeZabava, танцы и хороводы, викторины для детей и взрослых.
Начало в 16:00.
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