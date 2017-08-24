Самарцев познакомят с культурой и архитектурой Аргентины

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Сегодня, 24 августа в 19:30 в Музее Модерна пройдет мероприятие, посвященное одной из стран, в которой представлен стиль модерн – Аргентине.Аргентинская архитектура начала XX в. выходит за рамки обычного изучения модерна, и Музей Модерна обращает внимание на искусство Аргентины и всей Латинской Америки, актуализируя ее вклад во всеобщую историю искусства.В программе:--выступление профессиональных танцоров танго под аккомпанемент гитары и флейты (музыка M. Пухоля. "Sombrio", А. Пьяццолы "Либертанго" иА. Пьяццолы "Poema Valseado"),--лекция о влиянии стиля модерн на архитектуру стран Латинской Америки,--чтение стихов (произведения Леопольдо Лугонес, Бальдомеро, Фернандес Морено, Хорхе Луис Борхес , Орасио Рега Молина) с рассказом об испаноамериканском модернизме, постмодернизме и авангардизме.--мастер-класс " Леттеринг в стиле филетеадо". (Филетеадо — это традиционный художественный стиль, который активно использовался в начале 20 века для оформления вывесок и витрин. Имеет корни в европейском стиле модерн).Начало в 19:30.Вход: 100 руб.Адрес Музея Модерна: Самара, ул. Красноармейская, 15.