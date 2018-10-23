Самарцам прочтут книгу о горожанах начала XX века

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Желающих приглашают собраться в Историческом парке Самары.



"Умный четверг" - очередная встреча в рамках совместного проекта с Самарской областной научной библиотекой. Тема и формат мероприятия – уникальны:

«ИСТОРИЯ ОДНОЙ КНИГИ: АЛЕКСЕЙ ПОДУРОВ (ПЕДРО) И ЕГО «ЕВРОПЕЙЦЫ».

Ведущий - исследователь самарской литературы Георгий Квантришвили.



...Быть писателем за тысячу верст от столиц – этот экстрим даже сейчас не каждому по плечу. Для подсчета упоминаний о самарском писателе-юмористе Алексее Подурове хватит пальцев одной руки. Но живые, дышащие, актуальнейшие рассказы о нас с вами и судьба их автора достойны возвращения к жизни даже после столетнего забвения. Интересные факты о жизни и творчестве этого забытого самарского литератора узнаете на лекции!



Ожидается настоящая театральная читка произведения о самарцах началах XX века с участием актера самарского театра «Город» Бориса Трейбича.



Встреча 25 октября в 16 часов. Вход свободный. Возрастные ограничения 6+

Предварительная запись по телефону: 250-01-52

