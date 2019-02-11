Самарцам представят выставку о Чехове «Врут все»

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15 февраля в Горький Центре (ул. Куйбышева, 113, 3 этаж) состоится открытие выставки Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля — «Врут все: А. П. Чехов в воспоминаниях современников».За ироничным названием «Врут все» скрывается увлекательное повествование о личности одного из самых любимых русских писателей, показанной через призму воспоминаний его современников. Огромный комплекс воспоминаний о Чехове таит в себе удивительные противоречия. О писателе размышляют разные люди, знавшие его в разные годы, видевшие в разных состояниях и настроениях, ценившие его при жизни или признавшие талант только после его смерти, одновременно влюбленные и завидовавшие…Выставка-исследование не ставит своей задачей обвинить или обличить кого-то из родственников или современников писателя, как можно было бы решить, исходя из названия. В её основе — желание поговорить о свойствах памяти, о реальном и мифологическом образе знаменитого человека, о фактах и вымыслах в источниках второго ряда — мемуарах. И даже о нас сегодняшних.15 февраля в 19.00 самарцев приглашают на открытие выставки и кураторскую экскурсию Эрнеста Дмитриевича Орлова.Э.Д.Орлов - заместитель директора по научной работе Государственного литературного музея, заведующий отделом "Дом-музей А.П.Чехова", кандидат филологических наук, куратор выставки.Выставка будет работать с 16 февраля до 14 апреля. Ежедневно с 10:00 до 18:00, четверг с 12:00 до 20:00. Возможен самостоятельный осмотр и экскурсионное сопровождение.Вход на выставку - 100 р.Экскурсионное обслуживание от 250 р., строго по предварительной записи.Возраст: 12+