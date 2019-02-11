Самарцам представят выставку о Чехове «Врут все»
11 февраля 2019 10:06
113
15 февраля в Горький Центре (ул. Куйбышева, 113, 3 этаж) состоится открытие выставки Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля — «Врут все: А. П. Чехов в воспоминаниях современников».
За ироничным названием «Врут все» скрывается увлекательное повествование о личности одного из самых любимых русских писателей, показанной через призму воспоминаний его современников. Огромный комплекс воспоминаний о Чехове таит в себе удивительные противоречия. О писателе размышляют разные люди, знавшие его в разные годы, видевшие в разных состояниях и настроениях, ценившие его при жизни или признавшие талант только после его смерти, одновременно влюбленные и завидовавшие…
Выставка-исследование не ставит своей задачей обвинить или обличить кого-то из родственников или современников писателя, как можно было бы решить, исходя из названия. В её основе — желание поговорить о свойствах памяти, о реальном и мифологическом образе знаменитого человека, о фактах и вымыслах в источниках второго ряда — мемуарах. И даже о нас сегодняшних.
15 февраля в 19.00 самарцев приглашают на открытие выставки и кураторскую экскурсию Эрнеста Дмитриевича Орлова.
Э.Д.Орлов - заместитель директора по научной работе Государственного литературного музея, заведующий отделом "Дом-музей А.П.Чехова", кандидат филологических наук, куратор выставки.
Выставка будет работать с 16 февраля до 14 апреля. Ежедневно с 10:00 до 18:00, четверг с 12:00 до 20:00. Возможен самостоятельный осмотр и экскурсионное сопровождение.
Вход на выставку - 100 р.
Экскурсионное обслуживание от 250 р., строго по предварительной записи.
Возраст: 12+
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
11 февраля 2019 12:56
Пожар унес жизни 57 сотрудников ОВД. Социум
5
11 февраля 2019 12:27
Оценивались данные по проданным авиабилетам за последние три года. Социум
44
11 февраля 2019 11:28
Оно прошло в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история». Социум
74
Здравоохранение
10 февраля 2019 18:21
Но полегче станет уже совсем скоро. Здравоохранение
774
10 февраля 2019 15:29
По полису ОМС будут вести прием пациентов старше 18 лет с различной патологией органа зрения при наличии направления от лечащего врача. Здравоохранение
254
10 февраля 2019 09:00
Специалисты рекомендуют отказываться от сладкого постепенно. Здравоохранение
524
Новости медицины
7 февраля 2019 08:44Качественное протезирование в Москве
Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем. Новости медицины
103
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
411
4 января 2019 17:11
При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
323
Туризм
8 февраля 2019 09:12
Он состоится при поддержке министерства культуры Самарской области. Туризм
228
2 февраля 2019 10:46
Такое соглашение страны подписали в Казани 6 июля 2018 года. Туризм
480
1 февраля 2019 09:09
В 2018 году нашу область посетили более 800 тысяч туристов. Туризм
266
Образование
9 февраля 2019 15:31Ведущие университеты Самары обсудили взаимодействие по проекту создания НОЦ
Участники встречи выразили общее мнение, что проект создания НОЦ в Самарской области может быть эффективно реализован только при условии тесного и четкого... Образование
578
8 февраля 2019 14:16
Победители всероссийского теста получат дополнительные балы к ЕГЭ. Образование
357
8 февраля 2019 12:49
Пока школы находятся на карантине. Образование
359
Культура
11 февраля 2019 10:06
Выставка будет работать с 16 февраля до 14 апреля. Культура
111
8 февраля 2019 13:06
На открытии гостей ждет концерт. Культура
291
8 февраля 2019 12:21
Вход свободный. Культура
220
Мода
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
273
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
728
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
811
Видео
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
490
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
303
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
287
1 февраля 2019 10:21
Они провисели так полчаса. Происшествия
407
28 января 2019 11:31
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии. Здравоохранение
663
27 января 2019 11:07
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой. Происшествия
837
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2056
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1803
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2096
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2460
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2643
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3933
Мероприятия