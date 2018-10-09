Самарцам представят историю книги от папируса до бумаги

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В Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает свою работу книжно-иллюстративная выставка "От папируса до бумаги: страницы книжной истории".Всегда ли книга была книгой? В том виде, к которому мы все привыкли? Сможете ли вы воспринять книгу глиняную или почитать папирус? Сотрудники Самарской областной научной универсальной библиотеки приготовили очередной подарок знатокам и ценителям чтения. На выставке "От папируса до бумаги: страницы книжной истории" посетители познакомятся с историей развития книги: глина, папирус, использование бересты, шкуры животных для изготовления книжных страниц, открытие бумаги, рукописные и первые печатные издания, свиток и кодекс как исторические формы существования книги, первый переплет и многими другими эпизодами богатейшей и увлекательнейшей истории развития книги.На выставке "От папируса до бумаги" будут представлены самые ранние старопечатные книги из фондов библиотеки; цельногравированные издания; литографированные и гектографированные книги. А также, внимание, очень ценные издания, сохранившиеся в немногих российских и зарубежных библиотеках и музеях – это книги, изданные в Европе от начала книгопечатания, с середины XV в. и до 1 января 1501 г. Издания этого периода очень редки, так как их тиражи составляли всего 100 - 300 экземпляров.Изюминка выставки, ценный экспонат от сокровищницы СОУНБ, отдела редких книг - книга, которой более полутысячи лет. Посетители увидят самую "старую" книгу нашей библиотеки – это "Сумма теологий" Александра Гэльского, изданную в 1489 году.В нашей стране начало книгопечатания связано с именами Андроника Тимофеева Невежи и сына его, Ивана Андроникова Невежина, Кондрата Иванова и Онисима Радишевского, которые продолжили дело первопечатников Ивана Федорова и Петра Мстиславца. Их книги, считающиеся большой библиографической редкостью, также будут предложены вниманию посетителей выставки.Торжественное открытие выставки 10 октября, 15:00, Музей книги и истории СОУНБ, отдел редких книг.Вход свободный. Дополнительная информация, запись на экскурсии по телефону – 335-66-27, отдел редких книг СОУНБ.