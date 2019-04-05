Самарской филармонии исполнилось 79 лет

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Первым директором филармонии был назначен Александр Кузьмич Щепалин, заведующим массовым отделом - Вячеслав Васильевич Жако, музыкальным редактором - Нина Николаевна Торбеева, администратором - Евгений Иосифович Завадье - незаурядный талант организаторапозволил пройти ему путь до заместителя директора филармонии, откуда он и ушел на пенсию в 70-х годах.Каждый из сотрудников филармонии вкладывал в свою работу все профессиональное умение, талант и душу.Цикл скрябинских концертов, декады советской музыки, летние праздники музыки и эстрады, творческие отчеты местных композиторов, гастроли М. Рейзена, А. Софроницкого и других выдающихся исполнителей, камерные концерты солистов филармонии, лекции-концерты.Так начиналась деятельность Куйбышевской – Самарской филармонии.И сегодня в филармонии рабочая атмосфера: идут репетиции симфонического оркестра, артистов отдела музыкальных и литературных программ, солистов и ансамблей филармонии. Все сотрудники готовятся к ежегодному знаковому событию – ярмарке музыкальных абонементов нового, теперь уже 79-го концертного сезона, которая пройдет 7 апреля с 10 до 19 часов, передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети