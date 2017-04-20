Самарский театр оперы и балета присоединился к международному проекту European Opera Days

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С 5 по 12 мая Самарский академический театр оперы и балета впервые примет участие в уникальном проекте European Opera Days. Европейские дни Оперы – одно из важнейших культурных событий Европы. Организатор проекта – Opera Europa, одна из ведущих организаций в этом жанре, включающая 170 участников из 43 стран. Культурное мероприятие, объединяющее различные театральные площадки континента, направлено на популяризацию жанра и привлечение как можно большего числа людей в таинственный мир оперы.Все желающие в эти дни могут посетить фестивали, концерты, репетиции, побывать за кулисами и увидеть вблизи костюмы и реквизит. В прошлом году в акции приняли участие около 100 оперных театров из 25 европейских стран.В этом году Европейские дни Оперы пройдут с 5 по 14 мая, основная тема – «Оперная панорама». К акции уже присоединились известные театры страны: Московский детский музыкальный театр им. Н. Сац, театр «Геликон-опера», «Новая Опера» и Самарский театр оперы и балета. Среди европейских творческих коллективов проект поддержали Ковент- Гарден, Шотландская опера, театр «Ла Фениче», Театр Реджо, театр «Лисео», Королевский театр Мадрида, Парижская национальная опера, Лионская опера, Венгерская опера, «Ла Монне», Штутгартская государственная опера, Лейпцигская опера, Литовская опера, Польская Национальная опера, Норвежская опера, Гётеборгская опера и многие другие.