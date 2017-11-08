Самарский театр оперы и балета представит премьеру балета-дивертисмента «Grand pas Петипа»
8 ноября 2017 10:17
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9 ноября Самарский академический театр оперы и балета представит зрителю премьеру балета-дивертисмента «Grand pas Петипа»
Цель проекта «Grand pas Петипа» – сохранение существующего наследия великого балетмейстера Мариуса Петипа, который внес неоценимый вклад в развитие русского классического балета. Это один из немногих мастеров XIX века, чьи работы дожили до наших дней и, что самое главное, продолжают и сегодня радовать зрителей. В балетах, поставленных этим прославленным балетмейстером, сложился, и окончательно утвердился стиль академического классического танца, а также была завершена работа над формой многоактного балета.
Балет-дивертисмент «Grand pas Петипа» – это театрализованное действо, в котором будут представлены номера в хореографии Мариуса Петипа с использованием современного видеоконтента из уникальных материалов о жизни и творчестве великого балетмейстера. В рамках реализации данного проекта в антракте спектакля состоится флешмоб, перед театром будет установлен арт-объект, в Колонном зале откроется выставка художественных работ.
Балет-дивертисмент создан в рамках реализации проекта «Grand pas Петипа» на средства гранта Президента РФ для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства (№ 49-рп от 22.02.2017).
Партнеры: Мастерская урбанистики «АРТПОЛИС» ООО «Архитектурное бюро Храмова», «Альянс Франсез Самара», Детская центральная хореографическая школа.
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