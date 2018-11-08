Самарский театр оперы и балета представит «Кармен» на сцене Московского музыкального театра 

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Самарский театр оперы и балета представит «Кармен» на сцене Московского музыкального театра11 ноября в 19:00 труппа Самарского академического театра оперы и балета выступит на сцене МАМТ им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко в Москве в рамках III Фестиваля музыкальных театров России «Видеть музыку» - покажет оперу «Кармен».«Кармен» впервые увидела свет 3 марта 1875 года на подмостках парижского театра «Опера-Комик». Композитор Пётр Ильич Чайковский писал: «Опера Бизе – шедевр, одна из тех немногих вещей, которым суждено отразить в себе в сильнейшей степени музыкальные стремления целой эпохи. Лет через десять «Кармен» будет самой популярной оперой в мире».Премьерные показы спектакля Самарского театра оперы и балета состоялись 20 и 21 апреля 2018 года. В постановке, режиссером которой стал Георгий Исаакян, события оперы разворачиваются как цепь кинематографических сцен - воспоминаний, всплывающих в памяти Хозе, который ожидает казни за убийство возлюбленной: вот он встречает Кармен среди работниц табачной фабрики, вот она сбегает из-под ареста, а вот из-за нее он сам становится дезертиром. Но вольная жизнь среди цыган не приносит Хозе счастья: Кармен уходит к тореадоруЭскамильо.По мнению режиссера, Кармен – архетип, который не имеет национальности, поэтому на сцене не воспроизводятся устоявшиеся стереотипы испанского антуража. «Несмотря на несколько больших массовых сцен, "Кармен" – камерная опера», – считает Исаакян и интерпретирует историю свободолюбивой цыганки как интимную драму человеческих взаимоотношений.Дирижер-постановщик спектакля – Александр Анисимов; декорации и костюмы созданы главным художником САТОБ Еленой Соловьевой; художник по свету – Евгений Ганзбург (Санкт-Петербург), передает пресс-служба облправительства.