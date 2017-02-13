Самарский театр оперы и балета покажет оперу «Леди Макбет Мценского уезда» в Москве

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23-й фестиваль «Золотая Маска» пройдет в Москве в феврале-апреле 2017 года.Церемония вручения премий состоится 19 апреля в Музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.Александр Анисимов, главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета: «Уже сейчас есть уверенность в том, что проделана работа высокого уровня. В случае с «Леди Макбет Мценского уезда» я был уверен в том, что мы выбралиправильную дорогу, поставили правильную цель. Эта цель была выбрана еще пять лет назад, когда мы открывались после реконструкции и сделали первый шаг к наполнению нашего репертуара. Я очень рад, что результат оказался близким и понятным публике, несмотря на сложность произведения».У оперы непростая судьба. Первая постановка спектакля в 1934 году была жестоко раскритикована и вплоть до 60-х гг. на сцене не шла. В 1956 году композитор сделал новую редакцию с названием «Катерина Измайлова». В этом виде опера была впервые показана в Москве в декабре 1962 года. За первой редакцией закрепилось название «Леди Макбет Мценского уезда». Именно первая редакция представлена на сцене Самарского театра оперы и балета. Премьера спектакля состоялась в мае 2016 года и была приурочена к 110-летию композитора, сообщает пресс-служба театра.