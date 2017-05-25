Самарский театр драмы им. Горького принял участие в Межрегиональном театральном фестивале

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В этом году в программе фестиваля приняли участие Тульский академический театр драмы, Калужский ордена Трудового Красного Знамени областной драматический театр, Молодежный театр имени В.С. Загоруйко «Ангажемент» (г. Тюмень), Липецкий государственный академический театр драмы имени Л.Н. Толстого, Пензенский областной драматический театр имени А.В. Луначарского, Ростовский академический театр драмы им. Максима Горького и Самарский академический театр драмы имени М. Горького.Жюри XI фестиваля возглавила народная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии РФ, премии «Золотая маска», актриса Московского художественного театра им. А.П. Чехова(г.Москва).Открывал XI театральный фестиваль имени Н.Х. Рыбакова Российский академический Молодежный театр (г. Москва) спектаклем «Свои люди – сочтемся» А. Островского.В этом году зрители увидели семь спектаклей, которые прошли с аншлагом.После подведения итогов конкурсной программы на тамбовской сцене выступили еще два почетных гостя фестиваля. Московский театр Школа драматического искусства представил свою трактовку пьесы Н.Гоголя «Игроки». И театр из Варшавы «День смерти Моцарта» показал спектакль «По поводу прощания с садом» по мотивам пьесы Чехова «Вишневый сад».В день рождения Николая Рыбакова в Тамбове назвали имена лауреатов театрального фестиваля имени этого выдающегося артиста.В числе призеров Самарский академический театр драмы им.М.Горького, который на фестивале был представлен спектаклями «Странная миссис Сэвидж» Д. Патрика (в постановке А. Кузина) – конкурсная программа, и «Амадеус» П. Шеффера (в постановке В. Гришко) – внеконкурсная программа.Комиссия присудила одну из главных премий имени Н.Рыбакова и звание «Актриса России-2017», народной артистке РФ, исполнительнице роли Миссис Этель Сэвидж в спектакле «Странная миссис Сэвидж».Премию «Признание» присудилизаслуженному артисту РФ, народному артисту Самарской области, исполнителю роли Алекса в спектакле «Странная миссис Сэвидж».Специальным дипломом дирекции фестиваля был отмечен спектакль П.Шеффера «Амадеус», режиссер – постановщикДипломом Тамбовского отделения СТД РФ «Надежда союза» за роль Сальери в спектакле «Амадеус» был награжденсообщает пресс-служба облправительства.Фото mkrf.ru