Самарский театр драмы им. Горького принял участие в Межрегиональном театральном фестивале
25 мая 2017 14:56
65
В этом году в программе фестиваля приняли участие Тульский академический театр драмы, Калужский ордена Трудового Красного Знамени областной драматический театр, Молодежный театр имени В.С. Загоруйко «Ангажемент» (г. Тюмень), Липецкий государственный академический театр драмы имени Л.Н. Толстого, Пензенский областной драматический театр имени А.В. Луначарского, Ростовский академический театр драмы им. Максима Горького и Самарский академический театр драмы имени М. Горького.
Жюри XI фестиваля возглавила народная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии РФ, премии «Золотая маска», актриса Московского художественного театра им. А.П. Чехова Ольга Яковлева (г.Москва).
Открывал XI театральный фестиваль имени Н.Х. Рыбакова Российский академический Молодежный театр (г. Москва) спектаклем «Свои люди – сочтемся» А. Островского.
В этом году зрители увидели семь спектаклей, которые прошли с аншлагом.
После подведения итогов конкурсной программы на тамбовской сцене выступили еще два почетных гостя фестиваля. Московский театр Школа драматического искусства представил свою трактовку пьесы Н.Гоголя «Игроки». И театр из Варшавы «День смерти Моцарта» показал спектакль «По поводу прощания с садом» по мотивам пьесы Чехова «Вишневый сад».
В день рождения Николая Рыбакова в Тамбове назвали имена лауреатов театрального фестиваля имени этого выдающегося артиста.
В числе призеров Самарский академический театр драмы им.М.Горького, который на фестивале был представлен спектаклями «Странная миссис Сэвидж» Д. Патрика (в постановке А. Кузина) – конкурсная программа, и «Амадеус» П. Шеффера (в постановке В. Гришко) – внеконкурсная программа.
Комиссия присудила одну из главных премий имени Н.Рыбакова и звание «Актриса России-2017» Жанне (Надеждиной) Романенко, народной артистке РФ, исполнительнице роли Миссис Этель Сэвидж в спектакле «Странная миссис Сэвидж».
Премию «Признание» присудили Олегу Белову, заслуженному артисту РФ, народному артисту Самарской области, исполнителю роли Алекса в спектакле «Странная миссис Сэвидж».
Специальным дипломом дирекции фестиваля был отмечен спектакль П.Шеффера «Амадеус», режиссер – постановщик Валерий Гришко.
Дипломом Тамбовского отделения СТД РФ «Надежда союза» за роль Сальери в спектакле «Амадеус» был награжден Герман Загорский, сообщает пресс-служба облправительства.
Фото mkrf.ru
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
25 мая 2017 14:45
Любой дом или квартиру сложно представить без такого устройства, как телевизор. Социум
21
25 мая 2017 14:38
Из всех претендентов было выбрано 30 лучших кандидатов, фотографии которых будут размещены на Доске Почета. Социум
81
25 мая 2017 12:50
На конкурс, организованный правительством региона при участии Самарского университета, подано более 150 заявок. Социум
119
Здравоохранение
24 мая 2017 09:24
Заезд стартует от бассейна СКА в 12 часов. Здравоохранение
194
23 мая 2017 16:56
Задача медицинских специалистов – обеспечить здоровый и безопасный отдых всех ребят, в том числе и инвалидов, которым по состоянию здоровья можно посещать... Здравоохранение
156
23 мая 2017 16:30
В апреле в приемное отделение Самарской больницы им. Ерошевского обратилось 1677 человек. Это почти в два раза больше, чем в зимнее время. Здравоохранение
265
Туризм
23 мая 2017 16:43
Международный Туристический Форум проводиться для того, что показать все компании, занимающиеся туризмом и имеющие отличные рекомендации и опыт. Туризм
38
11 мая 2017 13:38
Больше всего улетели в Турцию. Туризм
235
8 мая 2017 11:22
Причиной этому послужила гибель 85-летнего альпиниста. Туризм
374
Образование
25 мая 2017 14:41
Для этого на территории региона будет открыто 5 пунктов проведения экзаменов (ППЭ): два в Тольятти и по одному в Самаре, Сызрани и Кинеле, и два ППЭ на дому... Образование
92
24 мая 2017 16:56
"Деструктивные сепаратистские процессы, которые, к сожалению, случаются в АСИ, приведут в никуда." Образование
327
19 мая 2017 10:58
Психологи считают, что жить в общежитии полезней, чем дома. Образование
406
Культура
25 мая 2017 14:56
В этом году зрители увидели семь спектаклей, которые прошли с аншлагом. Культура
64
24 мая 2017 18:31
В День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 24 мая в 13:00 по московскому времени одновременно в Москве и столицах субъектов Российской Федерации... Культура
212
23 мая 2017 11:59
Советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Александр Хинштейн в своем Твиттере прокомментировал новость о том, что... Культура
349
Мода
19 мая 2017 17:18
В наше время существует огромное разнообразие обуви. Для того, чтобы выбрать то, что вам нужно, следует приложить определённые усилия. Мода
85
1 мая 2017 10:42
В хорошем мужском кожаном рюкзаке можно расположить множество нужных вещей. Вы можете выбрать модель аксессуара в зависимости от того, для каких целей будете... Мода
197
16 апреля 2017 11:48Платье до колен - один из вариантов оставаться женственной!
Если раньше платье для барышень было единственным возможным вариантом одежды, то сейчас в обиходе среднестатистической модницы самые разные образы с... Мода
458
Видео
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
850
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
633
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1312
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1430
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1602
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2896
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1536
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1188
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
715
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1081
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2350
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3343
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают