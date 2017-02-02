Самарский литературный музей приглашает на сказочные выходные

226

Мероприятия пройдут 4,11,18 февраля.



Литературный музей приглашает самарцев с детьми на Сказочные выходные. Посетив выставку "Жили-были царь с царицей", ваш ребенок познакомится с волшебной сказкой, с добром и злом. Сделает собственного героя-помощника, разыграет с ним спектакль (кукольное или теневое представление) и совершит первые шаги в большое сказочное путешествие.

Гостей ждут чтение сказок, мастер-классы, выставка, спектакль с детьми, диафильмы и пластинки со сказками

Начало в 11.00.



Возраст: 3-8 лет

Стоимость: 150 руб. для взрослых, 70 рублей для детей



