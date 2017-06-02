Самарский кинофестиваль «70/30»: прием заявок открыт

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2 июня стартует прием киноработ на четвертый Самарский фестиваль любительского короткометражного кино «70/30».В 2017 году Самарский кинофестиваль «70/30» в очередной раз соберет любителей кино и тех, кто снимает игровые и экспериментальные фильмы без какой-либо сторонней финансовой поддержки. Принять участие в кинофестивале могут как жители Самары и области, так и режиссеры-любители из других городов и стран. Как и в прежние годы, главный самарский смотр «партизанского» кино выберет лучший короткометражный фильм, снятый в Самаре.На смену традиционным мастер-классам и лекциям на четвертом Самарском кинофестивале «70/30» придет конференция «партизанского» кино, на которой будут обсуждаться вопросы, предложенные самими авторами.Прием киноработ продлится до 1 сентября.Сам же фестиваль «70/30»-2017 пройдет в нашем городе этой осенью.Напомним, что в 2016 году третий Самарский фестиваль любительского кино «70/30» прошелв Доме актера 3-5 июня. Лучшим игровым фильмом 2016 года, снятым в Самаре, был признан фильм Ники Горбушиной «Зелена глаз».Заявки принимаются на почту Фестиваля: cinemafest7030@gmail.com. Ознакомиться с Положением Фестиваля, скачать заявку и узнать самые свежие новости Фестиваля вы можете на официальной странице http://vk.com/kino7030.