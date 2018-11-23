Самарский художественный музей представит на выставке в Москве шедевры из своей коллекции

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5 декабря в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ в рамках проекта межмузейного обмена «Резидент» откроется уникальная выставка «Главные герои. Избранные произведения из коллекции Самарского художественного музея», в которую войдут знаковые полотна русских художников и редкие экспонаты восточной коллекции музея. Подобное масштабное экспонирование будет впервые представлено в Москве.«Для нас большая честь, что мы одни из первых участвуем в проекте. До нас только Екатеринбург был представлен на этой выставке. Думаю, что это неслучайно. Дело в том, что специалисты столичных музеев достаточно хорошо знают коллекцию Самарского художественного музея и очень высоко оценивают наши возможности, богатство наших фондов», - отметил глава министерства культуры Сергей Филиппов.Самарский художественный музей представит коллекцию, в которую войдут более 130 шедевров. Гости смогут увидеть произведения русского изобразительного искусства периода первой половины XVIII века — 70-х годов XX века разных жанров: от светского портрета до авангарда и соцреализма. На выставке будут представлены известные полотна русских художников, такие как «Две матери» В. Маковского, «Зима» А. Саврасова, «Боярышня» В. Сурикова, «Композитор А. Г. Рубинштейн» И. Репина, «Пейзаж» А. Лентулова, «Постройка дома» О. Розановой, а также произведения И. Крамского, И. Айвазовского, В. Серова, А. Бенуа, П. Кончаловского, С. Адливанкина, Д. Бурлюка.Директор музея Алла Шахматова рассказала, что такое количество предметов из коллекции впервые покидают музей: «Конечно, мы все волнуемся, но уверены, что выставку ждет грандиозный успех. Это достойные шедевры, которые должны знать не только в нашем регионе. С ВДНХ мы обсуждали каждый предмет, который был изучен самым тщательным образом. По каждой работебыла проведена экспертиза, чтобы ни в коем случае не навредить переездом». В рамках экспозиции будет представлено собрание восточного искусства Самарского музея: миниатюры, панно, посуда из Китая, Японии, Индии XVII–XIX веков. Эту богатую коллекцию экспонатов собирал австрийский купец и основатель Жигулевского пивоваренного завода Альфред фон Вакано, который прожил в Самаре больше 30 лет и поддерживал музей с момента его создания. Собрание фон Вакано обладает особенной ценностью, часть его предметов находится в Государственном Эрмитаже, часть — в Самарском художественном музее.«Самарский музей стал вторым участником регионального блока проекта «Резидент», и это не случайно. Мы стали взаимодействовать с музеем впервые три года назад, когда коллеги приняли участие в нашей выставке «Непарадные портреты» - избранные произведения портретного искусства 20 века. Нам очень нравится бывать в этом музее, потому что здесь очень приятная атмосфера», - добавила директор проекта Василина Васильева, передает пресс-служба облправительства.