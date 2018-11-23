Самарский художественный музей представит на выставке в Москве шедевры из своей коллекции
23 ноября 2018 14:45
147
5 декабря в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ в рамках проекта межмузейного обмена «Резидент» откроется уникальная выставка «Главные герои. Избранные произведения из коллекции Самарского художественного музея», в которую войдут знаковые полотна русских художников и редкие экспонаты восточной коллекции музея. Подобное масштабное экспонирование будет впервые представлено в Москве.
«Для нас большая честь, что мы одни из первых участвуем в проекте. До нас только Екатеринбург был представлен на этой выставке. Думаю, что это неслучайно. Дело в том, что специалисты столичных музеев достаточно хорошо знают коллекцию Самарского художественного музея и очень высоко оценивают наши возможности, богатство наших фондов», - отметил глава министерства культуры Сергей Филиппов.
Самарский художественный музей представит коллекцию, в которую войдут более 130 шедевров. Гости смогут увидеть произведения русского изобразительного искусства периода первой половины XVIII века — 70-х годов XX века разных жанров: от светского портрета до авангарда и соцреализма. На выставке будут представлены известные полотна русских художников, такие как «Две матери» В. Маковского, «Зима» А. Саврасова, «Боярышня» В. Сурикова, «Композитор А. Г. Рубинштейн» И. Репина, «Пейзаж» А. Лентулова, «Постройка дома» О. Розановой, а также произведения И. Крамского, И. Айвазовского, В. Серова, А. Бенуа, П. Кончаловского, С. Адливанкина, Д. Бурлюка.
Директор музея Алла Шахматова рассказала, что такое количество предметов из коллекции впервые покидают музей: «Конечно, мы все волнуемся, но уверены, что выставку ждет грандиозный успех. Это достойные шедевры, которые должны знать не только в нашем регионе. С ВДНХ мы обсуждали каждый предмет, который был изучен самым тщательным образом. По каждой работе
была проведена экспертиза, чтобы ни в коем случае не навредить переездом». В рамках экспозиции будет представлено собрание восточного искусства Самарского музея: миниатюры, панно, посуда из Китая, Японии, Индии XVII–XIX веков. Эту богатую коллекцию экспонатов собирал австрийский купец и основатель Жигулевского пивоваренного завода Альфред фон Вакано, который прожил в Самаре больше 30 лет и поддерживал музей с момента его создания. Собрание фон Вакано обладает особенной ценностью, часть его предметов находится в Государственном Эрмитаже, часть — в Самарском художественном музее.
«Самарский музей стал вторым участником регионального блока проекта «Резидент», и это не случайно. Мы стали взаимодействовать с музеем впервые три года назад, когда коллеги приняли участие в нашей выставке «Непарадные портреты» - избранные произведения портретного искусства 20 века. Нам очень нравится бывать в этом музее, потому что здесь очень приятная атмосфера», - добавила директор проекта Василина Васильева, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
23 ноября 2018 17:11
Пока у этих сфер в правительстве нет отдельного куратора. Социум
69
23 ноября 2018 15:48
Заряд бодрости и хорошее настроение обеспечены! Социум
137
23 ноября 2018 15:16
В конкурсной части программы состоятся конкурсы между командой тещ и командой свекровей. Социум
101
Здравоохранение
23 ноября 2018 13:54
В итоге ни один из образцов не прошел проверку из-за содержащихся в мясе антибиотиков и листерий. Здравоохранение
128
23 ноября 2018 13:33
Всего участие в акции в университете приняло более 300 студентов СамГТУ. Здравоохранение
152
23 ноября 2018 12:07
Прием взрослого населения будет проводиться по предварительной записи. Здравоохранение
125
Новости медицины
16 ноября 2018 10:00
В четверг, 15 ноября, состоялся выезд «узких» медицинских специалистов ГБУЗ «Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова» в ГБУЗ... Новости медицины
262
6 ноября 2018 21:53Все, что вы хотели знать о сиалисе, но боялись спросить
К сожалению, отношение к теме секса в нашем обществе по-прежнему остается сложным, и напрямую обсуждать свои проблемы не принято. Новости медицины
321
29 октября 2018 22:09Для чего нужны таблетки Виагра для мужчин?
Узнайте для чего нужны таблетки Виагра для мужчин и как они помогают решать проблемы с эректильной дисфункцией. Новости медицины
389
Туризм
22 ноября 2018 12:54
Дополнительного финансирования не потребуется. Туризм
211
14 ноября 2018 15:07
В целом в миллионниках больше всего офисов турагентств закрылось с октября 2014 по октябрь 2015 года. Туризм
362
29 октября 2018 09:48
Рейтинг подготовлен по данным броней отелей и апартаментов в этом году. Туризм
553
Образование
23 ноября 2018 16:21
Вместо учебника — комикс, традиционные уроки заменены на 40-минутные миссии по спасению виртуального города Аврора, а одноклассники и даже учитель — члены... Образование
81
23 ноября 2018 11:11
Детей учат основам программирования. Образование
145
23 ноября 2018 10:26
Психологи смогут готовить учителей к работе со сложными детьми. Образование
146
Культура
23 ноября 2018 14:45
5 декабря в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ в рамках проекта межмузейного обмена «Резидент» откроется уникальная выставка «Главные... Культура
146
23 ноября 2018 12:32
Перед спектаклями фестиваля зрители смогут послушать лекции специалиста по творчеству композитора. Культура
135
21 ноября 2018 16:20
В программу фестиваля входят четыре оперных спектакля и гала-концерт со сценами и номерами из известных и редко исполняемых опер Пуччини. Культура
299
Мода
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
276
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
614
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1664
Видео
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
462
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
426
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
895
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
984
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
937
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
966
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
815
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
805
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1233
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1596
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1650
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2786
Мероприятия